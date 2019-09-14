رياضة | ريال مدريد: سنحقق الفوز على باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد: سنحقق الفوز على باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحد كبار المسؤولين بنادي ريال مدريد الإسباني، على مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، بعد الفوز اليوم على ليفانتي: "الشوط الأول كان جيد جداً ، لقد تعافينا بسرعة كبيرة وكنا فعّالين . في الشوط الثاني سجلوا هدف في وقت قريب، لكننا كنا بخير وصنعنا الكثير من الفرص ، كانت هناك تسديدة من بنزيما ، لقطة أخرى لهازارد ، وآخرى من فينيسيوس".

Advertisements

ومن الجدير بالذكر ان الأبيض الملكي قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الليجا الإسبانية، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وواصل قائلاً: "كان الفريق في ديناميكيه جيدة للغاية ، لقد تحولنا من 3-0 إلى 3-2 وكان ذلك غير متوقع وأعتقد أيضا غير مستحق. الفريق يستحق ميزة متفوقة ، كنا قريبين من تسجيل الرابع أو الخامس لكن لم نكن نتوقع هذا. لقد استغل ليفانتي لحظاته و الليغا بطولة تنافسية وكل مباراة صعبة".

وبسؤواله عن مواجهة ريال مدريد لفريق سان جيرمان في دوري الأبطال قال بوتراجينيو: "إنه منافس عالي المستوى و مرشح للحصول على دوري الابطال. إنها مباريات نود جميعا أن نكون حاضرين فيها. وبالتأكيد لاعبينا سوف يقدمون مباراة رائعة".