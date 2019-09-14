رياضة | موعد مباراة الأهلى والزمالك في السوبر المصري والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلى والزمالك في السوبر المصري والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير المصرية مباراة السوبر المصري بين ناديي الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبلة والتى توافق 20 سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءا، فى لقاء السوبر لموسم 2017_2018.

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

تنطلق المباراة على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وستذاع عبر قناة On Sport HD، بتعليق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.

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وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.

وستنطلق بطولة الدورى النصري اليوم الذى يلي مباراة السوبر والموافق 21 سبتمبر الجارى، بعدما تم إعلان ذلك عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين.