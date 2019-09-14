رياضة | أهداف مباراة - الأهلي 1 × 2 الوحدة | الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الأهلي 1 × 2 الوحدة | الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
1
x
17:50
1
الفيحاء
أبها
1
x
17:50
1
الرائد
الأهلي
0
x
19:35
2
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
4
x
16:00
0
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
2
x
16:00
5
نوريتش سيتي
3
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
0
x
18:30
2
أتلتيكو مدريد
2
x
21:00
1
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
2
x
18:00
0
سامبدوريا
انتر ميلان
1
x
20:45
0
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
0
باير ليفركوزن
لايبزيج
1
x
18:30
1
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
0
x
18:00
2
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
2
x
20:00
1
الزمالك - مصر
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
0
x
17:00
0
نهضة بركان - المغرب
بيراميدز - مصر
0
x
20:00
1
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر