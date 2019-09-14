رياضة | الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع للاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع للاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق الجهات الأمنية على حضور 5 ألاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ويستضيف زعيم الثغر فريق العربي الكويتي يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب الإسكندرية.
وقرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري خوض اربعة وديات لتجهيز الفريق السكندري قبل لمواجهة العربي الكويتي بالبطولة العربي.
وكان طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري كان قد صرح في وقت سابق بأن قيادة الفريق صعبة وتعهد ببذل كل ما في وسعه.
حيث قال يوسف في تصريحات تلفزيونية :"قيادة الاتحاد مهمة صعبة للغاية ونسعى لتحسين النتائج والدوري سيكون عنيف للغاية والمستويات متقاربة إلى حد ما".
واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"طموح أي مدرب تحقيق الدوري تحديدا لو كان من أبناء النادي وانا جزء من منظومة كبيرة لا استطيع قيادتها بمفردي بدون المسئولين والجماهير وأتمنى من الجمهور عدم التعجل في الفوز بالمباريات واتعهد أنا والفريق ببذل كل ما في وسعنا".
وعقد الاتحاد السكندري 9 صفقات في الميركاتو الصيفي، جاءت كالتالي :-
إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا انتقال نهائي وأحمد حجي صانع ألعاب فريق سوهاج المستقبل وطارق الدالي لاعب أكاديمية فريق برشلونة فرع الولايات المتحدة الأمريكية وعماد السيد حارس الزمالك وإسلام جمال من الزمالك ورزاق سيسيه إعارة من الزمالك وأحمد رفعت إعارة من الزمالك وأيمن الغباشي معار من نجوم المستقبل وفاروق خالد المنتقل من النصر التعدين.