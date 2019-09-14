رياضة | الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع للاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع للاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الجهات الأمنية على حضور 5 ألاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف زعيم الثغر فريق العربي الكويتي يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب الإسكندرية.

وقرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري خوض اربعة وديات لتجهيز الفريق السكندري قبل لمواجهة العربي الكويتي بالبطولة العربي.

وكان طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري كان قد صرح في وقت سابق بأن قيادة الفريق صعبة وتعهد ببذل كل ما في وسعه.

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حيث قال يوسف في تصريحات تلفزيونية :"قيادة الاتحاد مهمة صعبة للغاية ونسعى لتحسين النتائج والدوري سيكون عنيف للغاية والمستويات متقاربة إلى حد ما".