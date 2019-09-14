اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر barcelona vs valencia| بث مباشر مباراة برشلونة beIN SPORT

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا كورة أونلاين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، في إطار الأسبوع الرابع من بطوة الليجا.

ويذكر أن برشلونة قد فاز في مباراة واحدة فقط حتى الآن، وهي مباراة ريال بيتيس، وفي حين خسر المباراة الأولى أمام نادي إتليتك بلباو، وتعادل في مباراة واحدة، كانت مباراة الجولة الماضية أمام نادي أوساسونا.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع بأن تكون مباراة برشلونة وفالنسيا KOORA LIVE في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري منقولة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، والتي تملك حقوق بث مباريات الليجا في هذا الموسم، وبالتحديد ستكون المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD2 وذلك برفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة كبيرة من كبار محللي القناة من نجوم كرة القدم السابقين في النادي.

وكان مدرب برشلونة ،إرنستو فالفيردي قد أعلن كذلك عن كون ليونيل ميسي سوف يغيب عن مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر ولايف اليوم، في حين سيعود المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى تشكيلة الفريق الكتالوني، ويشارك لأول مرة رفقة الفريق هذا الموسم.

وأشار فالفيردي، بأن فريقه سيدخل مباراة برشلونة وفالنسيا KORA GOAL، من أجل حصد النقاط الثلاث، وخاصة لكون الفريق يرغب في أن يستمر في المنافسة على لقب بطولة الدوري الإسباني ولا يفقد الأمل منذ البداية.