شكرا لقرائتكم خبر عن نوريتش يقدم مفاجآة كبيرة أمام مانشستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل

قدم فريق نورويتش سيتي عرضًا رائعًا من جميع النواحي لإلحاق أول هزيمة لفريق مانشستر سيتي بالدوري الممتاز منذ شهر يناير في طريق كارو النشط.

كان الكناري يفتقدون 11 لاعبًا لكنهم تمكنوا من إلقاء الضوء على تلك الإصابات واستفادوا تمامًا من الأداء الذي قدمه أبطال الحكام الذين كانوا مهملين في أقصى الحدود واتسموا بالدفاع الفوضوي.

تقدم نورويتش 2-0 في غضون 30 دقيقة بعد أن سجل كيني ماكلين هدفا لمباراة ركنية إميليانو بوينديا ثم انتهى تود كانتويل من الحركة المتدفقة بماركو ستيبرمان وتيمو بوككي.

لمح رأس سيرجيو اجويرو قبل نهاية الشوط الاول الى عودة مانشستر سيتي لكن سوء الفهم بين جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي جعل بوينديا يسلب الظهير الاوسط الارجنتيني وينشئ بوكي ليسجل هدفا.

سجل رودري هدفه الأول لمانشستر سيتي قبل دقيقتين من نهاية الحكم الصافرة الأخيرة لكيفن فريند ، وكان ذلك بمثابة إشارة للاحتفالات الوحشية وإلحاق الهزيمة التي تركت بيب غوارديولا على بعد خمس نقاط من ليفربول.

تعثر مان سيتي في غياب لابورت

كان من المحتم أن يغيب سيتي عن فئة وإيمير لابورت - الذي سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابة في الركبة - لكن هذا العرض يشير إلى أن الفجوة التي يتركها أكبر من خوف مانشستر سيتي.

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فقد غوارديولا جودته وتأثيره بسبب إصابة لابورت وكذلك رحيل فنسنت كومباني وأصبح سيناريو الكابوس حقيقة في طريق كارو.

مرّ ستونز وأوتامندي بوقت عصيب ، وسيعلم مدير سيتي أنه يجب عليه الآن الاعتماد على الزوج حتى يناير.

ينبغي على غوارديولا نفسه ألا يتجنب الانتقاد للهزيمة بعد أن استبعد كيفن دي بروين من فريقه المبدئ ، ثم أخر وصوله إلى أن أعاد نورويتش تقدمه بهدفين.

كانوا قرارات غامضة ودفع ثمنها باهظ.

سيكون غوارديولا مهتمًا أيضًا بالطريقة التي تتبعها أهداف نورويتش ، والتي تراوحت بين وضع علامات ضعيفة على مجموعات محددة - موضوع متكرر - إلى محاولات كارثية للعب من الخلف.

كان ستونز وأوتاميندي متوترين طوال الوقت ويعكس افتقارهم إلى الفهم حقيقة أنهم لعبوا سويًا فقط في مركز الظهير ست مرات في العشرين شهرًا الماضية.

سيكون من المثير للسخرية البدء في شطب آمال اللقب لفريق غني بالنوعية لكن الفجوة المكونة من خمس نقاط مع ليفربول تبدو كبيرة عندما تفكر في أن يورغن كلوب يخسر مرة واحدة فقط في الدوري الموسم الماضي ، أمام سيتي ، وفاز بلقبه فتح خمس مباريات هذا المصطلح