شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يسجل رغم صحيات جماهير سان جيرمان ضده والان مع التفاصيل

كان نيمار صيحات الاستهجان من قِبل معجبيه طوال فترة عودته لباريس سان جيرمان ضد ستراسبورج - ثم سجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

غاب المهاجم البرازيلي عن المباريات الخمس الافتتاحية لأنه حاول وفشل في العودة إلى برشلونة.

صدمه التراس باريس جيرمان عندما قرأ اسمه قبل المباراة ، وعندما لمس الكرة ، وعندما ركلة ركنية وعندما سدد كرة عرضية.

كان هناك مزيج من الهتافات والاستهجان حيث سجل الرابح الرابح.

كان هدف نيمار تسديدة البهلوانية المثيرة من كرة عبده ديالو.

إستحوذ نيمارعلى الكرة في الشباك للمرة الثانية بعد لحظات لكن تم رفضها بواسطة مساعد فيديو بسبب التسلل.

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كانت هناك أيضًا هتافات ولافتات تستخدم لغة مبتذلة حول نيمار ، بما في ذلك إشارة إلى 20 مليون يورو كان قد ذكر أنه سيدفعها من أجل الانضمام إلى برشلونة.

أراد المهاجم العودة إلى كاتالونيا في الصيف ، لكن برشلونة لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان.

وفتح أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ، ولم يعود بعد نهاية نافذة الانتقالات.

القصة الداخلية لنقل نيمار الملحمة

كما كان هناك ظهور لاول مرة مع باريس سان جيرمان لحارس المرمى كيلور نافاس والمهاجم ماورو إيكاردي ، على سبيل الإعارة من ريال مدريد وإنتر ميلان على التوالي ، في حين قدم لاعب خط الوسط السابق في مانشستر يونايتد أندر هيريرا القوس في الشوط الثاني.

لن يكون نيمار متوفراً للمباراة القادمة لفريق باريس سان جيرمان - مباراة يوم الأربعاء على أرضه مع ريال مدريد - بسبب الإيقاف الأوروبي في ثلاث مباريات.