الان تتابع الفيحاء يحرم الهلال من “الصدارة” بجحفلة الدقائق الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:53 م, 14 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تعادل الهلال أمام الفيحاء، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبذلك فقد الهلال نقطتين في صراع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق فوزين في أول جولتين.

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