«فايلر»: من حسن الحظ أن يأتي الفوز الأول مع الأهلي من خلال التغييرات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «قدمنا مباراة جيدة جدا في مباراة الذهاب، وهو ما يسهل مهمتنا كثيرا قبل لقاء العودة في القاهرة».
وأشار إلى أن الأهلي لم يحالفه الحظ بشكل كامل في مباراة اليوم التي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى فريق «كانو سبورت».
وأكد فايلر أنه يحترم المنافس الذي قدم لاعبوه عرضا قويا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ننجح في التسجيل مع بداية الشوط الثاني، مشيرا إلى أن الأداء تأثر إلى حد ما بأرضية الملعب المبتلة.
وأضاف: «أتمنى أن تكون إصابة أيمن أشرف خفيفة، وسنطمئن على حالته من طبيب الفريق».
ولفت إلى أنه سعيد لتحقيق أول فوز مع الأهلي وسيكون من الصعب الحديث عن أية أمور فنية بتعمق في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت بين تولي المهمة وقيادة أول مباراة رسمية اليوم.
واختتم فايلر تصريحاته بالقول إنه من حسن الحظ الجيد أن تحقق الفوز وتصنع الفارق من خلال التغييرات التي أجريتها في الشوط الثاني وبالطبع الفوز في مباراة اليوم يبقى بمثابة دافع معنوي جيد قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري.
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