شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدف أمام جينيراسيون السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام مضيفه جينراسيون فوت السنغالي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والذي يقام على ملعب لا ديور السنغالي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم «أوباما» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

بادر الزمالك بالهجوم وحصل على ركنية من جهة اليمين لعبها النقاز لكنها مرت دون خطورة بعدها تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة على المرمى.

ومبكرا وعلى عكس سير المباراة استغل لاعب الفريق السنغالي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتوغل بها داخل دفاعات الزمالك ليودعها الشباك لحظة خروج أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

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ويحاول الزمالك فتح جبهة بدفاعات الفريق السنغالي من جانبي الملعب وبالاختراق من العمق وحاول ساسي تسديد الكرة من خارج المنطقة لكنها مرت خارج المرمى.

ويعود من جديد ويسدد ساسي ركلة حرة تخرج أعلى مرمى جينيراسون إلى خارج الملعب تصبح ضربة مرمى لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ويمر حمدي النقاز من جهة اليمين ويمررها عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع السنغالي في الدقيقة 28 بعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد بعد تدخل مع المنافس.

وتستمر محاولات الزمالك لتدارك النتيجة ويحاول عنتر ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة لم تشكل خطورة بعدها هجمة للزمالك يحتسبها الحكم تسلل على محمود علاء.

واستمر اللعب منحصرا بوسط الملعب دون خطورة ثم يحصل الزمالك على ركلة حرة من منتصف الملعب يرسلها ساسي داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الحارس في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة ليحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع يستنفزها الفريق السنغالي وحارس مرماه الذي سقط مدعيا الإصابة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.