شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ يدعم استضافة ألمانيا للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الألمانى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، باهتمام ألمانيا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية مرة أخرى.

وقال باخ، في مقابلة مع محطة «دويتش لاند فونك» أمس الأول: «لقد قدمنا العرض من خلال عملية الإصلاح الخاصة بنا، وسعداء باستقبال ذلك بشكل إيجابى هنا في برلين وكذلك إقليم راين رور».

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وساند عضو مجلس الشيوخ اندرياس جيسيل ملف برلين لاستضافة الأولمبياد في الوقت الذي تؤازر فيه مجموعة «راين رور 2032» الخاصة، ملف راين رور لاستضافة الدورة الأولمبية.

ولم يحالف التوفيق أكثر من ملف ألمانى لطلب استضافة الأولمبياد، وكان عدم النجاح في معظمها بسبب الرفض الشعبى.. وهذه الملفات هي برلين 2000 ولايبزج 2012 وميونخ 2018 و2022 وهامبورج 2024.

على الجانب الآخر، ترك باخ الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحه لولاية جديدة في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2021، وكانت آخر مرة احتضنت فيها ألمانيا الألعاب الأولمبية، في نسخة ميونخ 1972، لكن مساعيها لاحتضان الدورة بعدها في كل من برلين ولايبزج وهامبورج باءت بالفشل.