شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يخطط لإقامة مباراة بين فيدرر ونادال فى سانتياجو برنابيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسبانى، لإقامة مباراة بين السويسرى روجيه فيدرر والإسبانى رافائيل نادال، على ملعب سانتياجو برنابيو بحضور 80 ألف متفرج.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هذه المباراة، حال نجاح بيريز فى إقامتها، ستحطم كل الأرقام القياسية السابقة فى الحضور الجماهيرى لمباراة واحدة.

ويعد الرقم القياسى فى الحضور الجماهيرى لمباراة فى التنس هو 35 ألفا و681 متفرجًا فى مباراة سيرينا وليامز وكيم كلايسترز فى بروكسل عام 2010.

ومع ذلك لا تعد فكرة خوض مباراة تنس فى البرنابيو جديدة، حيث سبق أن وعد نادال بخوض مباراة أمام نوفاك ديوكوفيتش فى عام 2012، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تعرضه لإصابة فى الركبة، حرمته حينها من المشاركة فى أوليمبياد لندن.

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وقبل مخطط بيريز، من المنتظر أن يواجه فيدرر غريمه نادال يوم 7 فبراير المقبل فى كيب تاون بجنوب إفريقيا، تحت أنظار 55 ألف متفرج.

من جهة أخرى، قال آندى موراى، المصنف الأول على العالم سابقا، إنه لايزال بحاجة لأربعة أو خمسة أشهر حتى يستطيع لعب التنس على أعلى مستوى ويواجه مرة أخرى منافسيه القدامى روجر فيدرر ورافائيل نادال بعد خضوعه لجراحة من أجل إنقاذ مسيرته هذا العام.

ويستعيد اللاعب، البالغ من العمر 32 عاما، لياقته بعد جراحة فى الفخذ فى يناير، وحقق الشهر الماضى أول انتصارين على التوالى فى منافسات الفردى فى بطولة رافا نادال المفتوحة ضمن سلسلة بطولات التحدى فى مايوركا قبل أن يخرج من الدور الثالث. وتابع: «لا أدرى إن كنت سأستمتع باللعب ضدهما وأنا أعرف أننى سأخسر أو أشعر بأنه لا توجد فرصة فى الفوز. من المحتمل أن يمثل ذلك تحديا نفسيا.. أنا بحاجة للتحلى بالصبر وعدم توقع الكثير قريبا».

وأضاف: «لكن ربما فى غضون أربعة أو خمسة أشهر أستطيع اللعب ضدهما. على صعيد تسديد الكرة فى المران.. لاتزال المهارة موجودة. أنا بحاجة للتحسن قليلا على المستوى البدنى، وأتمنى أن أصبح أسرع بمرور الوقت.. وأعتقد أننى سأفعل ذلك».

وتابع موراى، الذى قاد بريطانيا لإحراز اللقب عام 2015: «إذا تم اختيارى سأشارك. لا أريد أن ألعب أو يتم اختيارى لأننى قبل أربع سنوات لعبت جيدا جدا».

واختتم: «أريد المساعدة وأن أكون فى الفريق وأشارك فى مباريات الفردى، لكن إذا طُلب منى اللعب فى الزوجى سأفعل ذلك على الأرجح».