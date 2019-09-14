شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى» يستهل مبارياته بالكونفيدرالية بمواجهة سهلة أمام بطل «زنجبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى عند الثالثة والربع، عصر اليوم «الأحد»، الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى مع ماليندى، بطل زنجبار، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى أبناء بورسعيد، بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال، لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تدعيم موقفه فى مباراة الإياب، وحرص جلال، خلال الفترة التى سبقت المباراة، على تجهيز جميع لاعبيه وخوض سلسلة من المباريات الودية القوية، خصوصا أن مباراة اليوم هى الرسمية الأولى للفريق هذا الموسم، ويسعى الجهاز الفنى واللاعبون للظهور بصورة طيبة تطمئن الجماهير على فريقها.

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وكان إيهاب جلال استغل الفترة التى سبقت السفر إلى زنجبار فى التدريب على النواحى الخططية والتكتيكية، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

من جانبه، أكد إيهاب جلال أنه استعد جيدا لمواجهة اليوم، وذلك من خلال المعسكر المغلق الذى أقامه الفريق ببورسعيد قبل السفر إلى زنجبار.

وقال: درسنا المنافس جيدا واخترت مجموعة مميزة من اللاعبين لخوض المباراة، ووضح من خلال المباريات المسجلة للمنافس أنه يمتلك خط وسط وهجوم على مستوى طيب، لذا وضعنا خطة مناسبة تتيح للفريق البورسعيدى العودة بنتيجة إيجابية تدعم موقفه فى مباراة الإياب.