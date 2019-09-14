شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على كانو سبورت بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بفوز الأهلي بهدفين نظيفين وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة مالابو مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

قدم لاعبو الأهلي أداء مميزا في مواجهة اليوم التي شهدت سيطرة ميدانية كاملة للأهلي أغلب فترات المباراة حتى نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 62 وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وجاءت أحداث المباراة كما ذكرها الموقع الرسمي للنادي على النحو التالي:

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول هجوما مبكرا من لاعبي الأهلي، حيث أرسل أحمد فتحي عرضية من الجبهة اليمنى حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة حقيقية للأهلي.

وينشط لاعبو كانو سبورت بسلاح الكرات الطولية التي تصدى لها أحمد فتحي ومحمود متولي لتمر أول 20 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وينطلق أحمد فتحي ويرسل كرة عرضية ولكن ينجح حارس الفريق المنافس في التقاطها من فوق رأس مروان محسن.

وفي الدقيقة 28 ينطلق محمد مجدي قفشة ويمرر كرة بينية لرمضان صبحي الذي أهداها لأحمد الشيخ ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى.

وتلوح للأهلي فرصة هدف محقق عن طريق أحمد الشيخ بعدما تلقى كرة بينية مميزة من مروان محسن ويمر الشيخ من المدافعين قبل أن يتدخل الحارس داخل منطقة الجزاء ويمسك الكرة.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية قبل أن ينال على معلول البطاقة الصفراء في الدقيقة 41 ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

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شهدت بداية الشوط الثاني ضغطا مبكرا من لاعبي الأهلي بحثا عن هدف التقدم، حيث أرسل على معلول عرضية مميزة إلى مروان محسن ليسددها الأخير ترتد من العارضة.

ويظهر أحمد الشيخ في الدقيقة 52 حيث يتسلم الكرة من محمد مجدي قفشة ولكن يسدد أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 54 ينفرد لاعب كانو سبورت بمرمى الأهلي ويسدد قوية ينجح محمد الشناوي في التصدي لها.

ويجري فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الأول بنزول صلاح محسن على حساب مروان محسن في الدقيقة 59.

وينجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62 بعد أن تلقى الكرة من محمد مجدي قفشة ليسددها بقدمه اليمنى على يمين حارس كانو سبورت لتصبح النتيجة 1-0.

ويهدر صلاح محسن فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد أن تلقي تمريرة من محمد مجدي قفشة ليسددها على يسار حارس كانو سبورت.

وينشط لاعبو كانو سبورت ويحصلون على ضربتين ركنيتين ولكن دون خطورة.

ويسقط أيمن أشرف لاعب الأهلي في الدقيقة 70 للإصابة حيث يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وفي الدقيقة 75 يجري فايلر التغيير الثاني بنزول وليد سليمان على حساب محمد مجدي قفشة.

وفي الدقيقة 79 يسقط محمد الشناوي حارس الأهلي للإصابة بعد إنقاذ انفراد لكانو سبورت من أمام المهاجم رقم 9 الذي ارتطم بالحارس بشدة.

ويجري فايلر التغيير الثالث في الدقيقة 81 بنزول ياسر إبراهيم على حساب أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 82 ينجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الثاني في شباك كانو سبورت.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.