شكرا لقرائتكم خبر عن «ديسابر» يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة شباب بلوزداد بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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الدفاع: رجب بكار، طارق طه، على جبر، عبدالله بكري

الوسط: نبيل عماد «دونجا»، عمر جابر، إبراهيم حسن، عبدالله السعيد، إيريك تراوري

الهجوم: أحمد على

ويتواجد على دكة البدلاء: مهدي سليمان، محمود حمادة، إبراهيم عادل، محمد فتحي، أحمد توفيق، محمد فاروق، دودو الجباس.