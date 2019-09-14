ضمك يحصد المليون والنقاط ويكشف وهن الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

كشفت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمس الأول أمام ضمك 1-2 في إطار لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حال الاتحاد وتدني مستواه الفني بقيادة مدربه التشيلي خوسيه سييرا رغم سلسلة النتائج الإيجابية في المباريات الخمس الماضية، والتي خاضها بين دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب ودوري المحترفين السعودي، وذلك قبل مواجهة الهلال بعد غد في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأشعلت الخسارة من ضمك الأوضاع بالنادي قبيل مواجهة الهلال، إذ حملت جماهير العميد، المدرب سييرا كامل المسؤولية، بعد أن اتفقت خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أن سييرا كان متخبطا في المباراة والتشكيل وأنه جامل مواطنه خمينيز على حساب الفريق وإراحته للاعبين الدوليين.

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كما شنت الجماهير حملة غاضبة على إدارة أنمار الحائلي محملة إياها المسؤولية المباشرة في استمرار عناد سييرا بعد أن منحته كامل الصلاحية في اختيار اللاعبين الأجانب، وعدم مناقشته حول قناعاته الفنية حتى انكشف حال الفريق.

ضمك يكسب المليون والنقاط

نجحت إدارة نادي ضمك في خطوتها الاستثمارية نحو كسب أول مليون ريال حصيلة الحضور الجماهيري في أول مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم، بعد أن منحت جماهير الاتحاد النسبة الأعلى في مدرجات ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، كما نجح الفريق في حصد نقاط المباراة الثلاث في أول مواجهة رسمية على أرضه.

لماذا خسر الاتحاد ؟

التشكيل الخاطئ

إراحة اللاعبين الدوليين وعدم الاستفادة من خدماتهم

الزج باللاعب عبدالرحمن العبود في مركز غير مركزه

المجازفة بإشراك المغربي مروان داكوستا رغم عدم جاهزيته البدنية والفنية

تهاون لاعبي الاتحاد وعدم احترامهم للمنافس

عدم وجود هوية فنية للفريق

إصرار سييرا على مجاملة ابن جلدته خمينيز رغم سوء أدائه

غياب التركيز، والتفكير في مواجهة الهلال آسيويا

ضعف الجانب الدفاعي للفريق وكثرة أخطائه وسهولة اختراقه