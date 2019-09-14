ماني وصلاح يقودان ليفربول للصدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل السنغالي الدولي ساديو ماني هدفين، وأضاف زميله المصري محمد صلاح هدفا، ليقودا ليفربول إلى فوز ثمين 3 - 1 على نيوكاسل أمس في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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وواصل ليفربول انطلاقته وحافظ على العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة.

وبادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق الهولندي ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة، ورد ليفربول بهدفين لماني (28 و40).

وفي الشوط الثاني، سجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 82 ليؤكد به فوز ليفربول.