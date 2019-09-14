الفيصلي والفتح يتشاركان هم الفوز الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يحل الفتح اليوم ضيفا على الفيصلي بملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل صاحب الأرض والجمهور المباراة وفي رصيده نقطتان حصل عليهما من تعادلين أمام الفيحاء والشباب بنتيجة واحدة (0-0)، لذلك يأمل اليوم في خطف الفوز الأول واستغلال تواضع مستويات خصمه الفتح الذي لا يملك أي نقطة بعد خسارتيه بملعبه بين جماهيره في مواجهتيه أمام الشباب 1-2 والنصر 0-1.

ويتوقع أن يعمل مدرب الفيصلي البرازيلي شاموسكا لامتلاك منطقة المناورة واستغلال الأطراف بوجود البرازيلي جوستافو وخالد كعبي، في حين يقابله مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال بأسلوب سيعتمد خلاله على إقفال النواحي الخلفية والعمل على استغلال الهجمات المرتدة بوجود الثلاثي عبدالقادر الوسلاتي وعلي الزقعان وميتشيل فريدي. يأتي ذلك رغم أن الجبال سيكون مطالبا بإظهار بصمته في الموسم قبل التوغل أكثر، حيث إن خلو خزانة الفريق حتى الآن من أي رصيد أزعج إدارة وجماهير النادي.