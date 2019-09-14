السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
بعد أن منعت أنظمة ولوائح المسابقات السعودية رؤساء الأندية من النزول لأرضية المستطيل الأخضر، بات على رؤساء الأندية السير عبر المضمار حتى الوصول إلى غرف تبديل ملابس اللاعبين، وعقب مباراة النصر والشباب أمس الأول على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (0-0)، حدثت مناوشات بين رئيس نادي الشباب خالد البلطان وجماهير النصر بعد أن أصر الأول على الاقتراب من سياج جماهير النصر ولم يسر على المضمار الذي يشكل مسافة جيدة بينه وبين الجماهير ومسؤولي الفريقين، ولوح نحو الجماهير بإشارة جرت القريبين منه إلى قذفه بعلب المياه الفارغة حتى دخوله إلى مقر غرفة تبديل الملابس الخاصة بلاعبي فريقه.
يذكر أن البلطان اعتاد في اللقاءات الكبيرة، الانتقال من منصة الملك فهد أو ملعب الأمير فيصل بن فهد بين شوطي المباراة ونهايتها من خلال استغلال مركبته الخاصة (خارج الملعب) لضمان الوصول إلى غرف اللاعبين بشكل أسرع والحديث معهم وتحفيزهم.
أسباب ودوافع أدت لتوتر العلاقة
- تصريحه بأن الكبار ثلاثة والشباب أحدهم
- شعوره بأن هناك حقا مسلوبا لجماهير الشباب من جماهير النصر بشأن المدرج الشمالي
- عدم نجاح خطوة سعيه لتولي رئاسة النصر بعد وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعود
- تأكيده أن الإثارة مطلوبة في كرة القدم
- سعيه لردع السخرية من جمهور الشباب والتقليل من وصف ناديه بأن شعبيته منخفضة
- تقاسم الهلال والنصر واجهة كرة القدم في العاصمة بنصيب أكبر من الشباب
كانت هذه تفاصيل خبر ما سر توتر علاقة البلطان بالنصراويين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.