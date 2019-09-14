ما سر توتر علاقة البلطان بالنصراويين؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

بعد أن منعت أنظمة ولوائح المسابقات السعودية رؤساء الأندية من النزول لأرضية المستطيل الأخضر، بات على رؤساء الأندية السير عبر المضمار حتى الوصول إلى غرف تبديل ملابس اللاعبين، وعقب مباراة النصر والشباب أمس الأول على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (0-0)، حدثت مناوشات بين رئيس نادي الشباب خالد البلطان وجماهير النصر بعد أن أصر الأول على الاقتراب من سياج جماهير النصر ولم يسر على المضمار الذي يشكل مسافة جيدة بينه وبين الجماهير ومسؤولي الفريقين، ولوح نحو الجماهير بإشارة جرت القريبين منه إلى قذفه بعلب المياه الفارغة حتى دخوله إلى مقر غرفة تبديل الملابس الخاصة بلاعبي فريقه.

يذكر أن البلطان اعتاد في اللقاءات الكبيرة، الانتقال من منصة الملك فهد أو ملعب الأمير فيصل بن فهد بين شوطي المباراة ونهايتها من خلال استغلال مركبته الخاصة (خارج الملعب) لضمان الوصول إلى غرف اللاعبين بشكل أسرع والحديث معهم وتحفيزهم.

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