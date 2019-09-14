فيتوريا: الليث أفادني قبل المعترك الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا أن لاعبيه على أهبة الاستعداد لخوض غمار لقاء الإياب بربع نهائي دوري أبطال آسيا غدا أمام السد في الدوحة.

وقال «صفحة مباراة الشباب التي انتهت بالتعادل أمس الأول ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طويت تماما وأفادتني في الوقوف على عدد من النقاط قبل المعترك الآسيوي».

Advertisements

وحول انخفاض مستوى اللاعب البرازيلي جوليانو الذي يعد أيقونة الفريق وهدافه في مشواره الآسيوي، قال «جوليانو ورقة مهمة في خارطتي وحساباتي ولم أستغن عنه ضمن خياراتي الآسيوية لما يتمتع به من ربط جيد بين خطوط الفريق».

وأضاف «أطمح لأن تكون الذهنية العالية حاضرة في مباراة السد وهذا لا يعني أنها لم تتواجد في لقاء الشباب، لكن المباراة القادمة لا تقبل التعويض».

وزاد «أنا مدرب محترف وأعمل مع اللاعبين بكفاءة عالية، وأخوض كل مباراة بتفاصيلها بعيدا عن الأخرى، وأشعر بارتياح كبير، كنت على صواب عندما قررت إلغاء ودية ضمك أثناء فترة التوقف والاكتفاء بمباراة الشباب في الدوري التي كشفت عن تفاصيل تكتيكية قبل منازلة السد».