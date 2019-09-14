الحزم يستهدف الاتفاق بالرس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يستضيف الحزم على ملعبه بالرس في الـ6:50 مساء، نظيره الاتفاق ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة يسعى خلالها أبناء الرس لحصد أول فوز لهم في المباراة الأولى بملعبهم هذا الموسم.
ويملك الحزم نقطة وحيدة جاءت من التعادل مع التعاون 1-1، فيما خسر من الفيحاء 1-2، حيث يقبع في المركز الـ13.
وينتظر أن يعمد مدرب الحزم، الروماني زدانيال إيسايلا لاستغلال سرعة الثنائي عبدالرحمن اليامي والمالي إبراهيم تانديا.
أما الاتفاق الذي يحتل المركز التاسع، فيدخل المباراة بعد الخسارة من الأهلي بالجولة الماضية، ويطمح للتعويض بانتصار خارج الأرض كما فعل أمام الوحدة وفاز عليه بأرضه 2-0.
ويملك مدربه خالد العطوي، الأسماء التي تمكنه من تحقيق الفوز، كالثنائي التونسي نعيم السليتي وحدادي، والبرازيلي روجيرو ومحمد الكويكبي.
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