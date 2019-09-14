طاولة الأخضر بمجموعة مكاو والفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم في إندونيسيا التصفيات المؤهلة لبطولة العالم (كوريا 2020) لكرة الطاولة بمشاركة المنتخب السعودي الذي أوقعته القرعة في المجموعة G إلى جانب منتخبي مكاو والفلبين.

وجرى تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، حيث ضمت المجموعة A كوريا الشعبية ومنغوليا ولبنان، وجاءت في المجموعة B الهند وسيرلانكا والكويت، وفي C إيران والإمارات وبنجلاديش، وفي D تايلند وتركمانستان والنيبال، وفي E ماليزيا والأردن وأفغانستان، وفي F كازخستان وأوزبكستان والعراق، وفي G السعودية ومكاو والفلبين، وفي المجموعة H إندونيسيا وقرغيزستان وفلسطين والبحرين.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في 2020 بكوريا، متصدر كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني.