شكرا لقرائتكم جينيراسيون السنغالى يتقدم على الزمالك بهدف بعد 15 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت البداية بيضاء لصالح الزمالك وسقط عمر السعيد مصابا قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وفى الدقيقة 3 جاءت أول خطورة لأبناء ميت عقبة بعرضية من عبد الشافى كاد أن يسجلها مدافع الفريق السنغالى فى مرماه بالخطأ وانحصر اللعب بعد ذلك بين الفريقان فى وسط الملعب وفى الدقيقة 12جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها لاعب جينيراسون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.
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