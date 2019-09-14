شكرا لقرائتكم مران خاص لـ عواد وصبحي في تدريبات الزمالك بالسنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى ثنائي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي مرانا خاصا تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك قبل الإحماء الخاص باللاعبين الذين يشاركون في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وجاء المران الخاص لعواد بعد قرار الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بالدفع بمحمد أبو جبل فى التشكيل الأساسى أمام بطل السنغال بدلا من عواد الذى يحرس مرمى الفريق بشكل أساسى خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من:"محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.