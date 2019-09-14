شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه الترسانة وديا غدا استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعقد مسئولو المقاولون مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر النادى بالجبل الأخضر للإعلان عن الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق خلال فترة الميريكاتو الصيفى الحالى .
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يواجه الترسانة وديا غدا استعدادا للدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.