شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه الترسانة وديا غدا استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فى الخامسة من مساء غدا الاحد فريق المقاولون نظيره الترسانة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الذئاب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر استعدادا للدورى .

ويسعى عماد النحاس إلى الوقوف على التشكيل النهائى الذى سيبدأ به المقاولون مبارياته بالدورى المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجارى .

ويعقد مسئولو المقاولون مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر النادى بالجبل الأخضر للإعلان عن الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق خلال فترة الميريكاتو الصيفى الحالى .