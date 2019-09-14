شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يتضامنون مع مؤمن زكريا خلال الاحتفال بهدف الحاوي في كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورة من احتفال اللاعبين عقب إحراز الهدف الثانى بتوقيع وليد سليمان في مرمى كانو سبورت على موقع فيس بوك . وجاء أحتفال لاعبى الاهلى على طريقة " المؤ" دعما لزميلهم مؤمن زكريا عقب الاصابة التى تعرض لها الفترة الماضية . Advertisements بدأ فريق الاهلي "زمن" مدربه الجديد رينيه فايلر بتحقيق فوز هام ومُثير على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم.

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