شكرا لقرائتكم فايلر : تغييراتى صنعت الفارق أمام بطل غينيا وسنستعد جيدا للسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إن فريقه أهدر العديد من الفرص أمام كانو سبورت بطل غينيا فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

أضاف فايلر فى ىتصريحات خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه استطاع ترجمة الفرص للأهداف فى الشوط الثانى مؤكدا أن هذا الفوز سيساعد المارد الأحمر فى نتيجة الإياب.

وعلق فايلر على أرضية الملعب الذى استضاف مواجهة الأهلى وكانو سبورت قائلا "صعوبة المباراة لم تكن في كانو سبورت فقط ولكن في أرضية الملعب التى تسببت لنا في مشاكل عديدة.

تابع المدير الفنى للأهلى :" سعيد للغاية بمواجهة فريق مثل كانو سبورت الذي يلعب كرة جيدة وخرجنا بشباك نظيفة وكذلك بالفوز الأول مع الأهلي التوفيق كان حليفا لنا في التغييرات التي صنعت الفارق سعيد من أجل اللاعبين ومن أجل الأهلي".

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وواصل "من الصعب شرح الآن ما حققته في بداية عملي مع الأهلي. تسلمت الفريق منذ أسبوعين فقط وسأعمل جاهدا مع اللاعبين لتطبيق فكري في المستقبل ليظهر الفريق بشكل مختلف".

وعن إصابة أيمن أشرف، قال فايلر "أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة

وتحدث فايلر عن مواجهة السوبر التى تجمع بين الأهلى والزمالك على ملعب برج العرب بحضور 10 ألاف مشجع قائلا "أمامنا وقت كافي الآن للاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر".