شكرا لقرائتكم صلاح محسن يحتفل على طريقة مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل صلاح محسن مهاجم الأهلى، على طريقة زميله مؤمن زكريا، عقب احرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك كانو سبورت الغينى، بالدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "مالابو" فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودعم صلاح محسن زميله مؤمن زكريا الذى يعانى من اصابة فى العضلات، ليحتفل صلاح بطريقة مؤمن المعتادة بوضع يديه على اذنيه عقب احراز هدف التقدم للشياطين الحمر.

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ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.