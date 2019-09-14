شكرا لقرائتكم صلاح محسن يحتفل على طريقة مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعم صلاح محسن زميله مؤمن زكريا الذى يعانى من اصابة فى العضلات، ليحتفل صلاح بطريقة مؤمن المعتادة بوضع يديه على اذنيه عقب احراز هدف التقدم للشياطين الحمر.
ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.
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