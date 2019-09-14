شكرا لقرائتكم شباك الزمالك تستقبل أول هدف منذ قدوم ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ميتشو تولى قيادة الزمالك فى 4 مواجهات الأولى أمام ديكاداها الصومالى بدورى الأبطال، ثم المقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز فى كأس مصر، وجميعهم خرج الأبيض بشباك نظيفة، ليأتى أول هدف فى الزمالك بالدقيقة 12 من مواجهة جينيراسيون فوت.
كانت هذه تفاصيل خبر شباك الزمالك تستقبل أول هدف منذ قدوم ميتشو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.