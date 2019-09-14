شكرا لقرائتكم شباك الزمالك تستقبل أول هدف منذ قدوم ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت شباك فريق الزمالك، أول هدف منذ تولى الصربى ميتشو القيادة الفنية للفريق الأبيض ، بعد 372 دقيقة، وهو مجموع 4 مواجهات "90 دقيقة" بدون الوقت بدل الضائع، بالإضافة إلى 12 دقيقة فى مواجهة جينيراسيون فوت والتى سجل فيها هدف التقدم لبطل السنغال.

أول هدف يسكن شباك الزمالك فى عهد "ميتشو" أحرزه ميامى ليمولاي لاعب فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ميتشو تولى قيادة الزمالك فى 4 مواجهات الأولى أمام ديكاداها الصومالى بدورى الأبطال، ثم المقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز فى كأس مصر، وجميعهم خرج الأبيض بشباك نظيفة، ليأتى أول هدف فى الزمالك بالدقيقة 12 من مواجهة جينيراسيون فوت.