شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن التعادل أمام بطل السنغال بعد 30 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ جينيراسيون فوت السنغالى على تقدمه أمام الزمالك، بهدف دون رد، بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ودخل الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:" محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمد عنتر خط فى الوسط، عمر السعيد، فى الهجوم".

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جاءت البداية بيضاء لصالح الزمالك وسقط عمر السعيد مصابا قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وفى الدقيقة 3 جاءت أول خطورة لأبناء ميت عقبة بعرضية من عبد الشافى كاد أن يسجلها مدافع الفريق السنغالى فى مرماه بالخطأ وانحصر اللعب بعد ذلك بين الفريقان فى وسط الملعب وفى الدقيقة 12 جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها ليمولاي لاعب جينيراسيون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.

وفى الدقيقة 20، سدد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك الركلة الحرة المباشرة المحتسبة لصالح الأبيض لتخرج أعلى من مرمى جينيراسيون وسط محاولات من الزمالك للعودة للقاء وإدراك التعادل بعد التأخر بهدف أمام الفريق السنغالى ولكن دون جدوى ليستمر تقدم جينيراسيون وسط اعتماد الفريق السنغالى على الهجمات المرتدة وسط محاولات الأبيض الهجومية.