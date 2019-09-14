شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية لبدلاء الأهلي أمام كانو سبورت بأوامر فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر أداء اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية لتدريبات بدنية ، جاء ذلك عقب إنتهاء مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد .
وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال، التدريبات البدنية للعناصر االغائبة عن مباراة اليوم في إطار البرنامج البدني الموضوع للفريق استعدادا لانطلاق الموسم المحلي يوم 20 من سبتمبر الجاري.
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