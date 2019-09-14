شكرا لقرائتكم الأهلي يحقق الفوز خارج أرضه بعد غياب 413 يوماً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلى فوزا مستحقا على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، والتي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

ولم يحقق الأهلي الفوز خار ج أرضه منذ فترة بعيدة خاصة في عهد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق الذي فشل في كل تجاربه خارج الأرض.

جاء أخر فوز للأهلى خارج أرضه افريقياً منذ 413 يوم، وبالتحديد منذ تحقيق الفريق الأحمر للفوز على تاونشيب البتسواني بالعاصمة البتسوانية "جابرونى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، فى المواجهة التي أقيمت بالتحديد يوم 18 يوليو 2018 بنتيجة 1/0، وأحرز هدف الأهلي فى وقتها المدافع المالي ساليف كوليبالى.