شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب الدفاع الجوي والتي تأتى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية، بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي ويراقب المباراة الغاني فريدريك إريك.

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تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول، وأهدر الفريق الضيف فرصة خطيرة عن طريق كريم سعيود لاعب الأهلى السابق، فيما أهدر عبد الله السعيد فرصة بيراميدز الوحيدة فى الشوط الأول.

مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى، وإستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.