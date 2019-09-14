شكرا لقرائتكم الأهلاوية لـ فايلر بعد الفوز الأول: نقدر نقولك كل سنة وانت طيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبرت جماهير الأهلي عن سعادتها بالبصمة الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، بعدما قاد أبناء التتش لتحقيق الفوز الأول عل حساب كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتصدر وشم "فايلر" موقع تويتر للتعليق على بصمة فايلر الأولى مع الأهلي بعد توليه المهمة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. وهنأت جماهير الأهلي في رسالتها إلى فايلر، المدير الفني بعيد ميلاده الـ46 والذي يتزامن مع أول مهمة له على رأس القيادة الفنية. وقالت الجماهير الحمراء، "نقدر نقولك كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك". Advertisements









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