شكرا لقرائتكم جينيراسيون السنغالى يتقدم على الزمالك بهدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ودخل الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:" محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمد عنتر خط فى الوسط، عمر السعيد، فى الهجوم".

Advertisements

جاءت البداية بيضاء وسقط عمر السعيد مصابا قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وفى الدقيقة 3 جاءت أول خطورة للزمالك بعرضية من عبد الشافى كاد أن يسجلها مدافع الفريق السنغالى فى مرماه بالخطأ وانحصر اللعب بعد ذلك بين الفريقان فى وسط الملعب وفى الدقيقة 12 جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها ليمولاي لاعب جينيراسيون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.

وفى الدقيقة 20، سدد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك الركلة الحرة المباشرة المحتسبة لصالح الأبيض لتخرج أعلى من مرمى جينيراسيون وسط محاولات من الزمالك للعودة للقاء وإدراك التعادل بعد التأخر بهدف أمام الفريق السنغالى ولكن دون جدوى ليستمر تقدم جينيراسيون بالهدف الذى سجله لاعبه مبكرا وسط محاولات من جانب الفريق الأبيض لاستغلال الكرات العرضية التى شكلت خطورة على مرمى بطل السنغال ولكن دون جدوى ليخرج الأبيض متأخرا بهدف فى هذا الشوط.