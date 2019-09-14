شكرا لقرائتكم وليد سليمان يعزز تقدم الأهلي على كانو سبورت الغيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سجل وليد سليمان هدف التعزيز للأهلي في الدقيقة 82 من عمر مباراة فريقه ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كان صلاح محسن قد سجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 61 قبل أن يعزز تقدمه عن طريق الحاوي بعد 21 دقيقة.
وشارك وليد سليمان بديلا على حساب محمد مجدي قفشة، علما بأن الهدفين جاءا عن طريق التغييرات.
ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.
ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.
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