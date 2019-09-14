شكرا لقرائتكم نصيحة طبيب المخ والأعصاب تمنع حسام حسن من قيادة مران سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عن تدريبات الفريق اليوم والتى انتهت منذ قليل بعد أن استجاب لتعليمات الطيب المعالج بصعوبة بالغة، بعدما اشترط أحمد يحيي أستاذ دكتور المخ والأعصاب والذى قام بعمل الجراحة للعميد بالراحة التامة والغياب عن التدريبات لمدة 10 أيام عن مران الفريق .

وقد رفض حسام حسن تلك التوصيات وحاول العودة للتدريبات لولا تدخل إبراهيم حسن مدير الكرة والجهاز المعاون والذى اقنع العميد بالراحة .

كان حسام حسن قد خضع لجراحة بالفقرات الثالثة والرابعة وتمت بنجاح وتحامل على نفسه ونزل التدريبات والمباراة الودية ، الأمر الذى جعل الطبيب يحذره ويؤكد ضرورة الراحة الكاملة فى السرير بعيدا عن الحركة أو الإنفعالات .