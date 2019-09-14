شكرا لقرائتكم نصيحة طبيب المخ والأعصاب تمنع حسام حسن من قيادة مران سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان حسام حسن قد خضع لجراحة بالفقرات الثالثة والرابعة وتمت بنجاح وتحامل على نفسه ونزل التدريبات والمباراة الودية ، الأمر الذى جعل الطبيب يحذره ويؤكد ضرورة الراحة الكاملة فى السرير بعيدا عن الحركة أو الإنفعالات .
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