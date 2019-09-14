شكرا لقرائتكم صلاح محسن يضع الأهلي في المقدمة بعد مشاركته بديلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل صلاح محسن مهاجم الأهلى، هدف التقدم لفريقه أمام كانو سبورت الغينيى، بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "مالابو" فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودخل صلاح محسن بديلاً لمروان محسن فى الدقيقة 60، ليحرز هدف التقدم من أول لمسة له بالمباراة.

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ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.