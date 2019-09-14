شكرا لقرائتكم مشاهد مثيرة من المباراة المحظورة بين الأهلى وكانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلي أول فوز تحت قيادة السويسري الجديد رينيه فايلر بتحقيق فوز هام ومُثير على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى دجمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب الأخير في العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائي الاهلي صلاح محسن ووليد سليمان ليضع الاهلي قدماً في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل لقاء العودة المقرر له أحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري داخل مصر.

ولعب الاهلي مباراة كانو سبورت بتشكيل ، مكوّن من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ورصدت عدسة الخليج 365 مشاهد المباراة التى لم تذاع كالتالى:



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال

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مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال



مباراة الأهلى وكانو سبورت بدورى الأبطال