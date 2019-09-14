شكرا لقرائتكم كويّار: الحظ لم يحالف الهلال أمام الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الكولومبي غوستافو كويّار لاعب الهلال إن الحظ لم يحالف فريقه في المباراة التي تعادل بها مع ضيفه الفيحاء بهدف لمثله في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز البرتغالي مارتينيز هدفاً في الوقت بدل الضائع ليخطف الفيحاء نقطة ثمينة من ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال كويّار الذي خاض مباراته الأولى مع الهلال بعد انتقاله إليه قادماً من فلامنغو البرازيلي: كانت مباراة صعبة أمام فريق منظم، ولم يكن الحظ معنا لأننا تلقينا هدفاً في الوقت القاتل.

وزاد: كنا نستطيع الفوز بالمباراة لو ترجمنا الفرص التي حصلت لنا خلال شوطي المباراة، لكن لم يحدث، وسنصحح الأوضاع مستقبلاً