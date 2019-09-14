شكرا لقرائتكم أبها والرائد يكتفيان بالتعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الرائد مسلسل تعثره عندما تعادل مع مضيفه أبها بهدف لمثله في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد أولاً عند الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء سجلها لاعبه المغربي جلال داوودي، وتعادل أبها عند الدقيقة 26 عن طريق مدافعه المغربي أمين أتوشي الذي حول عرضية زميله سعد بقير برأسه استقرت في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 4 نقاط ليبقى في المركز الثامن، وارتفع رصيد الرائد إلى نقطة وحيدة ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.