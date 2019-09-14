شكرا لقرائتكم الفيحاء يصعق الهلال بهدف متأخر ويحرمه الابتعاد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الفيحاء نقطة ثمينة عقب تعادله أمام مضيفه الهلال 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى الفيحاء الذي لعب بطريقة دفاعية صعبت من وصول هجمات خطيرة على مرماهم.

وسنحت أولى الفرص الخطيرة للهلال لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأردني عامر شفيع.

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وقبل نهاية الشوط الأول سنمت فرصة محققة للهلال لمهاجمه السوري عمر خربين الذي تلقى عرضية مميزة من زميله الكولومبي كويّار ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه نواف العابد من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 50 عقب تلقيه تمريرة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليسدد الكرة استقرت في شباك شفيع.

وعند الدقيقة 90+4 تمكن البرتغالي أرسينيو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه كرة عائدة بالخطأ من لاعب الهلال كويلار ليحولها بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.