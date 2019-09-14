شكرا لقرائتكم الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه على حساب الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الاتفاق لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، في حين يبحث فريقا الفيصلي وضيفه الفتح عن أول فوزٍ لهما حينما يلتقيان على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، في ختام المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الرس يسعى الاتفاق لاستعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم.

وبدأ الاتفاق موسمه بفوزٍ مهم على مضيفه الوحدة بثنائية مقابل هدف إلا أنه خسر مباراته الثانية أمام ضيفه أهلي جدة بذات النتيجة.

ويدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 3 نقاط من فوزه الوحيد على الوحدة.

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وفي المقابل يتطلع الحزم لتحقيق فوزه الأول عقب بدايته المتعثرة بعد تعادله أمام التعاون 1-1 وخسارته أمام مضيفه الفيحاء 2-1 ليبقى في المركز 14 برصيد نقطة وحيدة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث فريقا الفيصلي وضيفه الفتح عن أول فوزٍ لهما في الدوري هذا الموسم.

ويأمل الفيصلي في أن يوقف مسلسل التعادلات الذي لازمه في مباراتيه السابقتين أمام جاره الفيحاء وأمام الشباب، إذ يحتل المركز 13 برصيد نقطتين.

وفي المقابل يأمل ‏‫الفتح في إيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرض لها الفريق في المباراتين السابقتين والتي كانت أمام الشباب والنصر ليبقى في المركز الأخير بلا نقاط.