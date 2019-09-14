شكرا لقرائتكم يونايتد يكسب ليستر بصعوبة.. وفوز مريح لتوتنهام وتشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام نغمة الانتصارات في المسابقة بفوز الأول على ليستر سيتي 1 - صفر والثاني على مضيفه وولفرهامبتون 5 - 2 والثالث على كريستال بالاس 4 - صفر.

كما شهدت نفس المرحلة اليوم تعادل برايتون مع بيرنلي 1 - 1 وفوز ساوثهامبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد 1 - صفر.

وعلى استاد "أولد ترافورد" في مانشستر ، انتزع مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ليستر سيتي بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ثماني نقاط لينتزع المركز الرابع مؤقتا وتجمد رصيد ليستر سيتي عند ثماني نقاط بعدما مني بالهزيمة الأولى له هذا الموسم. وسجل المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، 21 عاما، ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود تشيلسي إلى الفوز الكبير 4 - 1 على مضيفه وولفرهامبتون ليرفع تشيلسي رصيده إلى ثماني نقاط وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط.

وتقدم تشيلسي بأربعة أهداف سجلها فيكايو تيموري في الدقيقة 31 وأبراهام في الدقائق 34 و41 و55 قبل أن يحرز رومان ساسي وباتريك كوتروني هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 70 و85 فيما اختتم تشيلسي أهداف اللقاء عن طريق ماسون مونت في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى استاد توتنهام ، سجل المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون هدفين في الدقيقتين العاشرة و23 واهتزت شباك كريستال بالاس بهدف من النيران الصديقة أحرزه باتريك فان انهولت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21 وأضاف الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 42 ليحسم الفريق المباراة تماما في الشوط الأول. ورفع توتنهام رصيده إلى ثماني نقاط وتجمد رصيد كريستال بالاس عند سبع نقاط.