شكرا لقرائتكم فان ديك: ليفربول عاد في الوقت المناسب أمام نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك نجم دفاع ليفربول أن فريقه قدم ردة فعل جيدة ومناسبة على الهدف المبكر الذي سجله نيوكاسل خلال مباراة الفريقين اليوم والتي انتهت بفوز ليفربول 3 - 1 ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي بعد خمسة انتصارات متتالية.
وقال فان دايك ، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة : كنا نعلم أن علينا التفوق عليهم واختراق دفاعهم... واصلوا الاعتماد على الدفاع وانتظار الفرصة لمباغتتنا. ليفربول قدم ردة فعل جيدة ومناسبة بعد تأخرنا بهدف نظيف في وقت مبكر من المباراة.
وفي المقابل ، قال مواطنه ويترو فيليمز ، الذي سجل الهدف الوحيد لنيوكاسل: إنه أمر مخيب للآمال لأننا ارتكبنا خطأين في المباراة واستلهما ليفربول لتسجيل هدفين، إذا منحت ليفربول فرصة سيستغلها جيدا.
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