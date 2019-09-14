شكرا لقرائتكم دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه باير ليفركوزن 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه كولون 1 - صفر وأوغسبورغ على آينتراخت فرانكفورت 2 - 1 وفيردر بريمن على يونيون برلين بذات النتيجة وماينز على هيرتا برلين 2 - 1.

وسجل أهداف دورتموند باكو ألكاسير في الدقيقة 28 وماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 50 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ورافاييل غيريرو في الدقيقة 83. ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس.

وكان دورتموند تلقى خسارة مفاجئة أمام يونيون برلين 1 - 3 في الجولة الثالثة يوم 31 أغسطس الماضي.