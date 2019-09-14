الأهلي في موقف حرج بعد إصابة «أيمن أشرف» .. قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري

الموجز

تعرّض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي لإصابة قوية خلال المباراة بعد تدخل من لاعب كانو سبورت ولن يقدر علي استكمال المباراة.

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ودفع فايلر بـ ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف لتعرضه للإصابة فى الدقيقة 72.

وينتظر اللاعب العودة مع الأهلي للقاهرة لإجراء بعد الإشاعات والفحوصات للكشف عن الإصابة التي لحقت به اليوم وفقا لموقع صدى البلد .

يذكر ان الأهلي سيلتقي مع نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة علي ملعب برج العرب فى السوبر المصري بحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق .