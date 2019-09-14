بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

الموجز من خلال قناة الأهلي نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. وجدير بالذكر أن المباراة لم تنقل على أي قناة مصرية. يدير المباراة تحكيميا الغيني سيكو توري، حكم ساحة، ويعاونه كل من صديقى سي دى بى وممادى تيري، بالإضافة إلى جاكوب كامارا حكماً رابعاً وآليم كوناتيه أبوبكر الكاميرونى مراقباً للقاء.

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