يوتيوب Star: الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت Yalla goal كورة لايف تابع الاسطورة...

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برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت، برشلونة ضد فالنسيا جول العرب، يستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف البلوجرانا لعدم تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به وأبعدته عن الملاعب منذ فترة، حيث لم ينجح في الشفاء منها حتى الآن وسيكون على المدرب إيجاد حلول هجومية بقيادة جريزمان وسواريز الذي دخل قائمة الفريق لمساعدة زملاءه خاصةً في ظل افتقادهم للجناح عثمان ديمبلي، أما الضيوف فلن يفتقدوا خدمات أي لاعب مؤثر وستكون كافة العناصر متوفرة أمام المدير الفني الجديد، كورة لايف مشاهدة ماتش برشلونة مباشر تويتر livehd7 الاسطورة.

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مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر kora online يلا شووت، وتقابل الفريقان داخل معقل النادي الكتالوني في 84 لقاء على مدار التاريخ بالليغا وكانت الأفضلية واضحة للبارسا عدما فازت 49 مرة مقابل 13 هزيمة فقط، فيما كان التعادل هو الحاسم بينهما في 22 مناسبة.

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تشكيلة البلوجرانا الرسمية كما أعلنها المدرب: تير شتيغن – جوردي البا – لينجليت – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – دي يونج – آرثر – بيريز – جريزمان – فاتي.