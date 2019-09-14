كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة … مشاهدة مباراة أهلى جدة والوحدة بث مباشر يلا شوت...

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يخوض فريق الوحدة مباراة الأسبوع الثالث فى الدورى السعودى، ويأمل كبير الحجاز فى تحقيق انتصاره الأول فى المنافسة، بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | الأهلي والوحدة | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | الأهلي والوحدة | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة كما يسعى لحصد نقاط اللقاء من أجل التمسك بأماله فى منافسه شرسة على البطولة هذا الموسم، ويطمح المارد الأحمر السعودى فى تقديم أفضل مستوى فنى وبدنى من أجل التألق وحسم النتيجة لصالحه وخطف اللقاء.

وتبدء المباراة فى تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، موقع كورة لايف اون لاين.. يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع، رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع لايف ماتش .. بث مباشر الأهلي والوحدة بدون تقطيع الأهلي والوحدة بث حي الآن _ كورة ستار الأهلي والوحدة اون لاين، بدون تقطيع – بث حي الآن – كورة ستار الأهلي والوحدة اون لاين.. ، kora online ، cool kora ، kooralive ، tab3live ، bein sport ، kora star ، filgoal مشاهدة مباراة الأهلي والوحدةاليوم الأهلي والوحدة بدون تقطيع وبجودة عالي. والساعة 20:45 بالتوقيت الدولة للملكة العربية السعودية، وفى تمام الساعة 17:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

الدقيقة 8 من زمن المباراة الأهلي 0 – 1 الوحدة

الدقيقة 30 من زمن المباراة #الأهلي 0 – 1 الوحدة

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نهاية الشوط الأول #الأهلي 0 – 2 الوحدة

بداية الشوط الثاني #الأهلي 0 – 2 الوحدة

دخول حسين المقهوي وخروج علي الأسمري الدقيقة 62 من زمن المباراة

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